Танцевать зумбу и действовать в экстренных ситуациях учат в псковской «Школе здоровья»

13:17, 03 октября 2019, ПАИ

Действиям в экстренных ситуациях и исполнению зумбы учат в «Школе здоровья» на базе Центра медицинской профилактики Псковской области. Об этом сообщила руководитель центра Мария Отраднова в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что школа не слишком востребована среди жителей Пскова. «Главные ученики — это Союз пенсионеров, с которым мы тесно сотрудничаем», - заявила Мария Отраднова. По её словам, помимо работы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний участников школы обучают действиям в экстренных ситуациях, так как иногда пациент не замечает мелких симптомов, которые могут насторожить окружающих.

Мария Отраднова добавила, что благодаря зумбе у пациентов улучшилось давление. «Это доказанный, хороший инструмент», - пояснила она.

Также центр на постоянной основе работает с учебными заведениями. Для сохранения здоровья молодёжи разработаны программы по охране репродуктивного здоровья молодых людей, профилактике употребления психоактивных веществ. «ЗОЖ — это не просто красивая фишка, о которой все пишут», - заметила специалист и сообщила, что в 2019 году в регионе прошли порядка 1200-1300 профилактических мероприятий для школьников.

Говоря об онкологии, Мария Отраднова отметила, что центр проводит психологическую работу с родственниками пациентов и самими больными. «Наш психолог очень активно в этом работает и имеет хорошие результаты», - заверила она.

Также на базе центра более 10 лет работает «Школа молодых родителей». «Человек, оказавшись наедине с маленьким ребенком, не всегда понимает, что с ним делать. У нас очень много положительных отзывов, много девочек приходят к нам уже со вторым, третьим ребенком. Наши девушки получают такую информацию, что уже не читают всякую ерундистику в интернете», - рассказала руководитель центра. Она уточнила, что многие мамы боятся, что им поменяют детей, что они не справятся с ребенком. По словам Марии Отрадновой, страхов у псковичек много, но они больше надуманные.