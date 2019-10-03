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Общество

Что делать, чтобы не обращаться к врачам: ПАИ-live с Марией Отрадновой (ВИДЕО)

3 октября гостем прямого эфира ПАИ-live стала главный врач центра медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова. Во время видеотрансляции из редакции Псковского агентства информации она рассказал о роли танцев в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, посчитала, как изменилось количество курильщиков среди подростков региона, назвала главные факторы, которые игнорируют жители Псковской области, не желающие вести здоровый образ жизни и перечислила главные предрассудки псковских рожениц при обращении к медикам.

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