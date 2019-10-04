Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»

13:40, 04 октября 2019, ПАИ

Фермер из деревни Дорбыши Себежского района Иван Мельник претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка». Заявку прислала редакция себежской газеты «Призыв».

Несколько лет назад Иван Мельник с супругой Светланой обосновались в деревне, открыли крестьянско-фермерское хозяйство, посадив 6 гектаров яблоневого сада.

«Сегодня сад занимает уже 15 гектаров, и на этом они останавливаться не собираются. Кроме этого, КФК успешно занимается цветоводством, овощами, саженцами плодовых культур. К Международному женскому дню ежегодно обеспечивает цветами всех желающих как оптовых, так и розничных сетей. Объёмы внушительные: более 40 тысяч тюльпанов 20 сортов», - сообщается в заявке.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года и присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия – здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду.

Учредители премии - Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».