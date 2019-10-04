Великолукский ансамбль «Радуга» номинирован на «Народное признание»

17:51, 04 октября 2019, ПАИ

Народный коллектив ансамбля «Радуга» Информационно-культурного центра Великолукского района и его руководитель Александр Яровой претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Талант». Заявку прислала редакция великолукской газеты «Наш путь».

В 1998 году вокальному ансамблю «Радуга» присвоено звание «народный самодеятельный коллектив». С 2003 года руководителем народного коллектива ансамбля «Радуга» Александр Яровой.

В заявке также отмечено, что благодаря педагогическому мастерству руководителя, творческому отношению к делу, ансамбль «Радуга» в 2007 году признан лучшим коллективом Псковской области. Ансамбль принимает активное участие в вокальных конкурсах, фестивалях.

В 2010 году «Радуга» получила диплом первой степени Всероссийского фестиваля патриотической песни. В 2014 году солистка ансамбля Инна Демидова завоевала Гран-при на областном вокальном конкурсе. В марте 2015 года коллектив ансамбля был удостоен звания лауреата на Всероссийском конкурсе «РЖД зажигает звезды». В декабре 2016 года вокальное трио солистов ансамбля стало лауреатом областного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Псковская волна». Солистки ансамбля в марте 2019 года участвовали в Международном конкурсе эстрадного вокала: Александра Мамедова – лауреат 1 степени, Виктория Перепеч – дипломант 2 степени.

В 2019 году ансамбль получил звание лауреата областного фестиваля - конкурса патриотической песни «Память в сердце стучится».

В репертуаре коллектива: русские народные, эстрадные песни и шлягеры. По словам представителей редакции газеты, ансамбль ведет активную концертную деятельность, участвует в патриотических и благотворительных акциях, праздничных мероприятиях различного уровня. Кроме того, ансамбль активно работает для сельских жителей, реализуя проекты «Горжусь тобою край Великолукский», посвященный образованию района, «Пусть будет теплой осень жизни», посвященный дню пожилого человека и другие.

Ансамбль «Радуга» неоднократно принимал участие в торжественных мероприятиях в Белоруссии.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года и присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия – здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду.

Учредители премии - Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».