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Общество

72% пожилых сельских жителей Псковской области будут доставлять на медосмотры

К 2024 году в Псковской области услугами бесплатной доставки в медицинские организации смогут воспользоваться 72% пожилых жителей отдаленных сельских населенных пунктах. Это в 3,5 раза больше, чем сейчас, сообщила ТАСС председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева,

«Увеличив количество мобильных бригад, мы сможем обеспечить доставку лиц старше 65 лет в медицинские организации и оказать данную услугу 72% пожилых граждан к 2024 году. Сейчас этот показатель составляет порядка 20%. В настоящее время в Псковской области действуют 24 мобильные бригады. Власти Псковской области как участники нацпроекта «Демография» планируют увеличение мобильных бригад за счет приобретения автотранспорта, закупленного за средства федерального бюджета», - заявила Ольга Евстигнеева.

По ее словам, мобильные бригады будут ездить в отдаленные населенные пункты по определенному графику. «Для населения очень удобно: людям в возрасте не придется ездить в райцентр, чтобы, например, купить лекарства. Кроме того, это крайне важно, так как в состав выездных бригад кроме соцработников, входят медики, парикмахеры и другие специалисты», - добавила Ольга Евстигнеева.

Согласно данным, в деревнях и поселках Псковской области проживают более 41 тысячи человек в возрасте старше 65 лет, в регионе находится свыше 8 тысяч сельских населенных пунктов. По этому показателю Псковская область занимает второе место в России.

Национальный проект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт - норма жизни». Бюджет на 6 лет составит 3,1 трлн рублей. Куратор проекта - вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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