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Культура

Красногородская хореографическая студия «Энергия» поборется за «Народное признание»

Хореографический коллектив «Энергия» из Красногородска поборется за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Талант». Заявку прислала редакция газеты «Заря» Красногородского района. 

Красногородская хореографическая студия «Энергия» начала свою деятельность в октябре 2003 года. За 16 лет через «Энергию» прошли десятки юных красногородцев, сейчас в коллективе под руководством Татьяны Алексеевой занимаются 30 человек в возрасте от 7 до 17 лет. В подготовительной группе – 15 человек, в основном составе – 15. В 2018 году была открыта взрослая группа, куда ходят женщины от 30 до 55 лет.

На счету «Энергии» свыше 60 дипломов различной степени: районных, областных, всероссийских, международных, а также благодарность администрации Красногородского района за участие в волонтерской деятельности. Коллектив самостоятельно организует концерты для зрителей, принимает участие в больших районных и областных мероприятиях. За последние 5 лет на счету «Энергии» свыше 135 концертов и выступлений.

Основными направлениями в работе коллектива являются классические и народные танцы, воспитание гражданственности и патриотизма участников через репертуар хореографического коллектива. «Энергия» использует в своей работе различные формы и направления – создаются танцевальные спектакли, ведутся занятия по современной хореографии, исполняются собственные оригинальные постановки.

В 2019 году комитет по культуре Псковской области принял решение о присвоении коллективу звания «образцовый».

Впервые премия «Народное признание» вручалась в 2010 году. По итогам 2019 года победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Лидер», «Защита», «Открытие», «Сервис», «Талант», «Рекорд», «Поступок», «Призвание», «Событие», «Инициатива», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия – здесь>>>

Прислать заявку (бланк можно скачать здесь>>>) с фотографией претендента на награду может любой желающий на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Претендент обязательно должен иметь отношение к Псковской области.

Учредители премии - Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

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