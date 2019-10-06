Косметологический центр «Счастливые дни» из Пскова претендует на получение премии «Народное признание»

11:23, 06 октября 2019, ПАИ

Жительница Пскова Ирина Зимникова выдвинула на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» косметологический центр «Счастливые дни». В заявке она указала, что данный центр вправе получить награду в номинации «Сервис», которую вручают предприятиям и организациям, работающим в сфере услуг.

Она указала, что у центра имеется медицинская лицензия, специализируется он на терапевтической косметологии.

Псковичка отметила команду опытных врачей, современное косметологическое оборудование, работу только на сертифицированных препаратах, одобренных к использованию и имеющих положительные клинические испытания. Особенно она выделила индивидуальный подход к каждому клиенту и высокий уровень сервиса.

Заявки принимаются до 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. Отправить ее можно по почте premiya@informpskov.ru.

Премия будет вручена в двенадцати номинациях: «Наша марка», «Команда-2018», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Учредителями премии выступают входящие в состав Медиахолдинга Псковской области средства массовой информации: Псковское агентство информации, газеты «Комсомольская правда – Псков», «Псковская правда», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Радио Дача» и «Седьмое небо».