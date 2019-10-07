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Общество

Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области

Анна Кутузова официально возглавила Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области. Приказ о её назначении на эту должность подписал Министр финансов РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФНС.  

Приказ о назначении Анны Кутузовой коллективу Управления зачитал начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Северо-Западному федеральному округу Владимир Васильев. Он подчеркнул, что псковское Управление стабильно выполняет поставленные перед налоговой службой задачи по направлениям основной деятельности, наполняет бюджеты всех уровней. «Анна Кутузова обладает огромным опытом и профессионализмом для того, чтобы удержать высокую планку работы Управления», - заявил Владимир Васильев.

Анна Кутузова родилась в Хабаровске, потом семья переехала в Псковскую область.  В налоговых органах она работает более 25 лет, в разные годы занимала должности от старшего государственного налогового инспектора до начальника Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Псковской области.  В феврале была назначена и. о. начальника УФНС.

Имеет награды за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу: Благодарность руководителя ФНС России, Почетную грамоту Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области, Почетную грамоту администрации Псковской области, знак отличия «Отличник ФНС России», Почетную грамоту УФНС России по Псковской области, знак отличия «Почетный работник ФНС России».

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