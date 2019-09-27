Кредит под залог недвижимости: что необходимо знать о специфике?

17:06, 07 октября 2019, ПАИ

Если у человека в собственности есть имущество, он имеет все права на то, чтобы получить кредит под залог недвижимости. В таком случае квартира, которая находится в собственности, оставляется банку в качестве залога. Следует сделать акцент на том, что подобного плана практика на данный момент считается довольно распространенной и имеет свои особенности, о которых нужно знать в обязательном порядке.

Итак, принимая решение взять займ под залог жилья, необходимо ориентироваться на следующие моменты:

равно как и займ под залог ПТС в Санкт-Петербурге, благодаря подобному виду кредитования можно получить необходимое количество денег. То есть, чем больше стоит жилье, тем на большую сумму можно рассчитывать. Необходимо сказать еще и о том, что на сумму самое непосредственное влияние оказывает стоимость залога на рынке и платежеспособность клиента; при грамотном выборе программы кредитования нет необходимости переплачивать. Стоит сказать о том, что ставка по процентам чаще всего варьируется в пределах минимальной суммы. Именно поэтому, если ваша квартира является дорогостоящей, можно получить серьезную сумму под минимальный процент; отличная перспектива продлить срок погашения задолженности; имеется возможность оформить кредитование без поручителей; после того как сделка будет совершена, собственником все равно останется заемщик. Тем не менее при условии того, что квартира не будет продана до момента выплаты задолженности; нет необходимости говорить кредиторам о том, для чего именно берется кредит, и для чего нужно такое количество средств. Следует отметить, что определенные банковские учреждения не требуют предъявить справку о доходах, для многих именно указанный момент имеет решающее значение во время выбора. Однако, настоятельно рекомендуется по этим вопросам проконсультироваться с теми, кто имеет опыт и знания в этой области.

Оформлять займ важно исключительно у настоящих профессионалов своего дела, которые в случае чего смогут дать гарантию либо проконсультировать по тем или иным вопросам. На эти и прочие моменты важно обращать свое пристальное внимание во время выбора кредитования под залог квартиры.