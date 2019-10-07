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Великолукский боксёр стал претендентом на «Народное признание – 2019»

Боксёр из Великих Лук Сергей Егоров стал претендентом на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд». Заявку на его выдвижение пристала редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

В письме отмечается, что Сергей Егоров занимается уже 18 лет, тренироваться он начал в 9 лет.  На сегодня – он мастер спорта международного класса. В копилке великолучанина  - 350 побед в 400 поединках.

«В этом году Сергей стал финалистом Чемпионата России по боксу, призёром международных турниров в Финляндии и Венгрии, а также завоевал Кубок мира в Германии», - сказано в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь>>>, и фотографию номинанта.

Выдвигать на награду и быть выдвинутым может любой, главное - соискатель должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

В этом году премия «Народное признание» будет присуждаться в 12 номинациях: «Призвание» «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях можно почитать здесь>>>

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