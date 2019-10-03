Губернаторская повестка: Экономика, экономика и еще раз экономика

23:37, 07 октября 2019, ПАИ

На минувшей неделе большая часть нашедшей отражение в СМИ работы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была так или иначе завязана на вопросы экономики. Глава региона провел заседание экспертного совета ОЭЗ «Моглино», по итогам которого была поддержана заявка крупного китайского инвестора. Также губернатор защищал в Москве проект программы социально-экономического развития области и встречался с псковсими предпринимателями, разъясняя положения этой программы, которые им, в том числе, предстоит воплощать. Подробности — в обзоре Псковского агентства информации.

Накормить китайцев

30 сентября состоялось заседание экспертного совета особой экономической зоны «Моглино». На нем был рассмотрен инвестиционный проект компании «Гринвуд Индастриал», намеревающейся открыть в Псковской области завод по производству одноразовой посуды из дерева.

«Гринвуд Индастриал» - дочка китайской компании Goodwood Medical Care Ltd. Собственно, производство будет ориентировано именно на Поднебесную, где более чем востребована такого рода продукция. Инвесторы планируют вложить в проект порядка 236 миллионов рублей и создать более 120 рабочих мест.

Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» единогласно поддержал заявку компании. Появление такого рода проектов подтверждает, что предложения Псковской области для инвесторов более чем востребованы. Усилия команды Михаила Ведерникова, направленные на улучшение инвестиционного климата в регионе, начинают приносить свои плоды.

«Всего» 50 миллиардов

В этом же направлении будет работать и индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области, разработка которой идет по поручению премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева и под патронажем куратора региона, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Напомним, в структуре программы 4 основных блока: «Экономика», «Социальная сфера», «Среда для жизни» и «Экология». Итогом ее реализации в 2024 году должен стать рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации.

«Документ практически готов, и сейчас мы дошлифовываем отдельные направления и мероприятия. На следующей неделе планируем представить документ премьер-министру Дмитрию Медведеву, а защиту наметили на конец октября», - сообщил Михаил Ведерников по итогам встречи с Денисом Манутровым, состоявшейся 4 октября в Москве.

Михаил Ведерников предпочитает пока не раздавать щедрых «авансов». «По суммам, которые будут предусмотрены в рамках этой программы, пока говорить рано. Даже если дадут 50 миллиардов рублей, при правильном распределении и учете интересов всех отраслей определенный рывок сделать можно, и мы на это очень рассчитываем», - заявил он.

Но очевидно, что в любом случае новая программа — это еще один инструмент, с помощью которого региональные власти могут привлекать как частные инвестиции, так и средства федерального бюджета на проекты развития области.

Из первых уст

В основе программы социально-экономического развития области - 18 потенциальных точек роста для экономики региона, которые были найдены в ходе «мозгового штурма», участие в нем принимали псковские чиновники, общественники и предприниматели. Вообще, деятельное участие всех активных сил региона — это обязательное условие эффективной работы такого документа.

Именно поэтому Михаил Ведерников пытается достучаться до местных сообществ, настраивая их на совместный труд на пользу области в режиме «24/7». На минувшей неделе он встретился с руководителями предприятий области и детально рассказал им о планах региональной администрации, а также ответил на волнующие представителей бизнеса вопросы.

По итогам этой встречи крупные производственники из первых уст получили информацию о том, что в рамках реализации программы руководство региона намерено добиваться отмены ввозных таможенных пошлин на ткани, увеличения ввозных таможенных пошлин по электропродукции, снижения тарифов на электроэнергиюи расширение территории ОЭЗ «Моглино».

В сфере сельского хозяйства планируются дополнительные меры поддержки в виде субсидий из федерального центра на покупку племенного скота для вновь открываемых и модернизированных ферм, а также средства на модернизацию растениеводства, рыбоводства, увеличение посевных площадей. Также областные власти намерены уделить особое внимание развитию туристической привлекательности Талабских островов, строительству порта в Пскове, сохранению ансамбля Кремля, укреплений Окольного города.

По поручению губернатора начата работа по проработке механизмов формирования регионального инвестиционного фонда. Планируется, что его объем составит порядка по 100 миллионов рублей в год. Кроме того, в 2020 году будет актуализирована программа газификации области исходя из десяти приоритетных точек развития региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что представители бизнеса и впредь будут иметь возможность принимать участие в формировании стратегии развития региона. Ведь кому как не им зачастую виднее, что еще можно сделать на областном уровне для улучшения инвестиционного климата и развития конкретных отраслей экономики.

«Я считаю, что стоит поговорить о том, чтобы два раза в год проводить стратегические сессии, на которых мы бы могли без галстуков, регалий и званий в командном формате определить перспективные точки роста и обсудить проблемы», - отметил Михаил Ведерников.

Эта открытость региональной администрации, вне всякого сомнения, позволит сделать более эффективной работу по реализации программы. Ведь в противном случае она останется просто стопкой листов бумаги, «благопожеланиями» без реального содержания.

Чтобы помнили

Разумеется, были на минувшей неделе в повестке губернатора и вопросы, не связанные напрямую с экономикой. Так, Михаил Ведерников встретился с заместителями министра обороны России – Юнус-Беком Евкуровым и Тимуром Ивановым, обсудив с ними вопросы подготовки к 20-летию подвига 6-й роты 76-й дивизии ВДВ, которое состоится в следующем году. Итогом этой встречи стала готовность военного ведомства провести реконструкцию памятника 6-й роте, более известного у псковичей как «Купол», а также благоустроить прилегающую к монументу территорию.

Кроме этого, была наконец-то поставлена точка в вопросе передачи имущества военного городка Остров-3 на баланс муниципалитета: вопрос, который Михаил Ведерников был вынужден поднимать даже на встрече с президентом Владимиром Путиным, наконец-то благополучно решен.

Министерство обороны РФ для Псковской области — важный и значимый партнер. Ведь псковская десантно-штурмовая дивизия ВДВ — без преувеличения, одно из «градообразующих предприятий» региона. И то, что Михаил Ведерников нашел общий язык с представителями ведомства (наверняка в том числе и по тому, что с Евкуровым у него есть опыт сотрудничества в годы работы в полпредстве президента в Северо-Кавказском федеральном округе) — большой плюс для всей области.