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Общество

Рейсовые автобусы станут санитарными в случае военного положения

Минобороны планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт в случае объявления военного положения. Как пишет газета «Известия», из них планируют формировать отдельные автосанитарные роты.

Подчеркивается, что в мирное время автобусы привлекут лишь в случае крайней необходимости с выплатой компенсации.

Новый порядок перевозки раненых с помощью мобилизованных автобусов уже отработали в ходе стратегических учений «Центр-2019» в Новосибирске. Там организовали маршруты, по которым нуждающихся в медицинской помощи доставляли в госпитали. Во время учений машины переделали из пассажирских в медицинские.

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