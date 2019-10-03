Избраны главы Карамышевской и Середкинской волостей Псковского района

10:59, 08 октября 2019, ПАИ

7 октября в Псковском районе состоялись выборы глав Карамышевской и Середкинской волостей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Главы сельских поселений были избраны на первых сессиях местных собраний депутатов третьего созыва на основании статьи 34 федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов 1,2 статьи 116 «Избирательного кодекса Псковской области» и протоколов счетных комиссий.

Главой сельского поселения «Карамышевская волость» стал Юрий Травин, Серёдкинскую волость возглавила Раиса Шумкина.

Для Раисы Шумкиной это уже не первый срок на посту главы волости, а вот Юрий Травин избран впервые, в предыдущем созыве местного собрания он работал в качестве депутата. Также он является председателем СПК «Загорье».