0
23:37
Губернаторская повестка: Экономика, экономика и еще раз экономика
21:36
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
19:54
Отряд заметил потерю бойца
17:11
Бывший участковый может стать председателем Гдовского районного Собрания
14:22
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
13:45
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
13:53
Эдуард Белов опроверг слухи о своём уходе из Псковской гордумы
Еще новости
Политика

Избраны главы Карамышевской и Середкинской волостей Псковского района

7 октября в Псковском районе состоялись выборы глав Карамышевской и Середкинской волостей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Главы сельских поселений были избраны на первых сессиях местных собраний депутатов третьего созыва на основании статьи 34 федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов 1,2 статьи 116 «Избирательного кодекса Псковской области» и протоколов счетных комиссий.

Главой сельского поселения «Карамышевская волость» стал Юрий Травин, Серёдкинскую волость возглавила Раиса Шумкина.

Для Раисы Шумкиной это уже не первый срок на посту главы волости, а вот Юрий Травин избран впервые, в предыдущем созыве местного собрания он работал в качестве депутата. Также он является председателем СПК «Загорье».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы - 2019
Состоялась инаугурация главы Усвятского района Сергей Михеев вступил в должность главы Бежаницкого района Михаил Ведерников поздравил главу Пушкиногорского района с вступлением в должность Софья Пугачёва официально вступила в должность главы Новоржевского района Михаил Ведерников поздравил избранных глав районов с успешным прохождением избирательной кампании Сохранять стойкость духа пожелал Михаил Ведерников избранному главе Дновского района Михаил Шауркин вступил в должность главы Дновского района В Псковской области за нарушение законодательства о выборах наказаны представители КПРФ Итоги голосования в Псковской области: Кто победил на выборах глав районов и прошёл в собрания Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 80%
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
03 октября 2019
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
Бывший участковый может стать председателем Гдовского районного Собрания
03 октября 2019
Бывший участковый может стать председателем Гдовского районного Собрания
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
02 октября 2019
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
02 октября 2019
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
Эдуард Белов опроверг слухи о своём уходе из Псковской гордумы
30 сентября 2019
Эдуард Белов опроверг слухи о своём уходе из Псковской гордумы
29-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 сентября 2019
29-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Удостоверение депутата Псковской гордумы получила Галина Невалённая
27 сентября 2019
Удостоверение депутата Псковской гордумы получила Галина Невалённая
Состоялась инаугурация главы Усвятского района
24 сентября 2019
Состоялась инаугурация главы Усвятского района

Идет загрузка...