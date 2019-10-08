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Общество

Начался ПАИ-live с замначальника комитета по здравоохранению Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Псковская область стала одним из экспериментальных российских регионов, где реализуется федеральный проект по укреплению здоровья. В его рамках 20 пилотных субъектов разрабатывают новую модель профилактики заболеваний. Главная её цель - увеличить количество жителей, которые придерживаются здорового образа жизни, в том числе здорового питания, отказываются от вредных привычек. Тем самым инициаторы проекта рассчитывают уменьшить количество заболеваний и снизить смертность.

Эксперимент будет продолжаться 5 лет, в 2024 году Минздрав выберет лучшие модели профилактической работы в пилотных регионах для реализации их по всей стране.

В прямом эфире Надежда Рагозина объяснит, в каком направлении будет развиваться профилактическая работа в Псковской области, каких результатов в охране здоровья с помощью профилактики удалось достичь уже сейчас. Вопросы заместителю председателя комитета по здравоохранению можно оставить на странице ПАИ-live.

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