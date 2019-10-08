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Общество

Как предупредить болезни: ПАИ-live Надеждой Рагозиной

8 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала заместитель председателя государственного комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина. В рамках федерального проекта укрепления общественного здоровья Псковская область вошла в число 20 пилотных регионов, которые разрабатывают новую систему профилактики заболеваний. В прямом эфире зампредседателя комитета по здравоохранению объяснила, почему эксперимент проходит в Псковской области, рассказала, как приучить жителей региона к здоровому питанию, привела в пример работодателей, которые готовы вкладываться в здоровье своих сотрудников и назвала новые направления профилактических обследований.

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