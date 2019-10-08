Редактор спортивного портала будет бороться за статуэтку премии «Народное признание – 2019»

17:29, 08 октября 2019, ПАИ

Главный редактор и журналист сайта sport60.ru Олег Лаптев будет бороться за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Призвание». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал его читатель Виктор Судаков.

В письме отмечается, что Олег Лаптев делает «актуальные и качественные новости о спорте».

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия – здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду.