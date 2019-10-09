Что смотреть в кино: новая картина Вуди Аллена и «Гемини» - технологический прорыв Энга Ли

16:27, 09 октября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: Уилл Смит спасается от собственного клона в «Гемини» Энга Ли и «Дождливый день в Нью-Йорке» - новая картина Вуди Аллена с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Джудом Лоу и Селеной Гомес.

«Гемини»

Режиссер культовой «Горбатой горы», громоздкого «Халка» и легендарного «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» Энг Ли пускается в технологический и визуальный пляс: вместе с Уиллом Смитом, Клайвом Оуэном, Мэри Элизабет Уинстэд и сценаристом «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом он снимает блокбастер в чуть ли не революционном формате 3D+ в 120 кадрах в секунду. Фильм рассказывает о государственном наемнике Генри Брогане (Уилл Смит), который оказался больше не нужен своей стране: на убийство Брогана, как выяснит позже герой, отправляют его полноценного клона Джуниора (цифровой Уилл Смит), только на несколько десятков лет моложе.

Картину, которую собирался снимать, кстати, Тони Скотт (Top Gun, «Враг государства»), придумали еще в 1997 году и только спустя более 20 лет ей дали зеленый свет. Теперь поставивший все это дело Энг Ли и сыгравший главную Уилл Смит (а, кажется, просто вспомнивший свой образ из «Я – Легенда») кричат на каждом углу, что «Гемини» — это уникальный фильм, снятый в неведомой до этого времени новейшей CG-технологии и с безупречный визуальным рядом - Джеймс Кэмерон уже нервно курит в форточку. Впрочем, до российских кинотеатров почему-то добрались только 60 кадров в секунду.

В прокате с 10 октября.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Новый фильм голливудского классика Вуди Аллена - любителя неоднозначных и запутанных ситуативных мелодрам и романтических комедий. Это уже его, кажется, миллионная, традиционно вылизанная и фирменно по-старомодному «подсвеченная» в плане картинки, городская история об отношениях двух влюбленных в статусе «все сложно»: вечно кудрявый Тимоти Шаламе играет состоятельного паренька Гэтсби (ха-ха!), а его подружку Эшли – Эль Фаннинг. Оба они отправляются на Манхэттен, где Эшли поручено взять интервью у популярного режиссера с нелепейшим именем на свете Роланд Поллард (Лив Шрайбер). Девушка уходит в работу слишком с головой, когда узнает от режиссера, что её ждет «эксклюзив». Гэтсби в это время встречает в городе давнюю подругу Шэннон, а погода в Нью-Йорке постепенно портится. Еще в фильм Аллена проникли Джуд Лоу и Диего Луна.

«Дождливый день», съемки которого завершились еще в 2017 году, должна была выпустить Amazon Studios, но релизу помешал скандал, связанный с движением #MeToo: на гневной волне против Вуди Аллена внезапно всплыли обвинения в сексуальных домогательствах 27-летней давности, актеры, сыгравшие у него в новой ленте, начали объявлять режиссеру бойкоты и жертвовать свои гонорары за картину феминистским движениям, а Amazon и вовсе отказались прокатывать фильм, из-за чего Аллен даже подал на студию в суд.

В прокате с 10 октября.