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Анестезиолог Александр Шуб погиб в результате ДТП в Пскове

Фото очевидцев произошедшего из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

В результате ДТП на улице Коммунальной в Пскове вечером 8 октября погиб анестезиолог Псковского перинатального центра Александр Шуб. Как сообщил Псковскому агентству информации главный врач Центра Сергей Сукманюк, дата прощания и похорон пока не известна. «У него дети живут очень далеко», - пояснил главврач.

«Александр Абрамович проработал у нас очень много лет. Несмотря на возраст, он и сейчас был действующим врачом. Очень хороший специалист», - сказал Сергей Сукманюк.

Александр Шуб попал под колёса БМВ, когда переезжал на велосипеде улицу Коммунальную у «Ледового дворца». Он получил многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врач скончался в больнице, куда его доставили после ДТП.

Александр Абрамович Шуб родился в 1940 году. Получил высшее образование по специальности «Анестезиология- реаниматология». Он был в числе первых врачей, поступивших на работу в отделение анестезиологии и реанимации сразу после его образования в структуре Псковской областной больницы в 1966 году.

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