Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов

10:58, 09 октября 2019, ПАИ

Власти Псковской области намерены сделать Талабские острова одной из точек роста в регионе. Именно поэтому их включили в подготовленную и одобренную министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым программу социально-экономического развития субъекта. 9 октября на одном из островов побывал глава региона Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации. Губернатор уточнил, что уже сегодня отправляется в Москву, предстоит программный документ представить главе правительства Дмитрию Медведеву. В нем учтен пакет мер по созданию комфортных условий для проживания населения на островах, по благоустройству территорий, по привлечению туристов и паломников.

Работы запланированы на ближайшие 2 — 3 года, подчеркнул Михаил Ведерников. «Но есть вещи, которые можно начать уже с началом навигационного сезона 2020 года», - добавил он.

На острова он прибыл с большим десантом — своими заместителями Нинель Салагаевой, Верой Емельяновой, Василием Осиповым, а также руководителями ряда профильных комитетов.

На встрече с жителями островов говорили о первостепенных задачах, о ряде проектов. Так, в планах значится благоустройство дорог, работы в зоне мемориала воинам Великой Отечественной войны, создание освещения, малых архитектурных форм на берегу в зоне отдыха, организация пристани.

Глава региона сообщил, что запланирована закупка одного катера в ближайшее время,в планах — еще один катер и баржа для доставки техники, вывоза мусора.

Гостей интересовал порядок реализации планов — с чего, по мнению местных жителей, лучше начать. Мнение выразил Федор Кочевин. Он отметил, что это должны быть коммуникации, причалы. Важно не только организовать жизнь на острове, но и частный извоз по доставке туристов к островам.

Особое внимание было уделено созданию ТОСа. Ряд местных жителей высказались за перенос принятия решений по данному вопросу, пояснив,что «в ТОС нет смысла без возможности правильно зарабатывать деньги». Глава региона пояснил, что ТОС и не должен зарабатывать деньги, это форма общественного самоуправления, которая помогает организовать жизнь на островах, контролировать реализацию планов по их развитию.

Михаил Ведерников еще раз подчеркнул, что программа по развитию — масштабная. Если удастся заручиться поддержкой на уровне правительства и получить финансирование, острова станут привлекательнее для паломников и туристов, но при этом будут учтены интересы местных жителей.