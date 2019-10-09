0
13:39
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
13:16
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
11:41
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
10:58
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
10:31
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
23:00
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
22:26
Владимир Путин поручил оценить расходы на переход к новой системе оплаты труда медикам
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают на престольный праздник в храм Покрова Пресвятой Богородицы от Торга

Фото из группы «Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте»

13 и 14 октября в Пскове на территории Псково-Печерского подворья (улица Некрасова, 33) в храме Покрова Пресвятой Богородицы от Торга состоится престольный праздник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в храме.

13 октября в 17:00 пройдут всенощное бдение с акафистом Покрову Пресвятой Богородицы и исповедь. По окончанию богослужения будут  духовные песнопения в исполнении мужского хора подворья под художественным руководством Юрия Герасимова.

14 октября в 7:40 в храме начнется водосвятный молебен и исповедью, в 8:30 – часы (церковная служба). В 9:00 прихожане могут посетить архиерейскую божественную литургию, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон, после состоится крестный ход и праздничная трапеза.

14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Его история восходит к началу Х века. В это время произошло явление Матери Божией во Влахернской церкви Константинополя. Во время всенощного бдения блаженный Андрей увидел в храме идущую по воздуху Богородицу, озаренную светом и окруженную ангелами и святыми. Она со слезами молилась за христиан, а затем сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
09 октября 2019
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
09 октября 2019
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
09 октября 2019
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
09 октября 2019
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
09 октября 2019
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
08 октября 2019
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Владимир Путин поручил оценить расходы на переход к новой системе оплаты труда медикам
08 октября 2019
Владимир Путин поручил оценить расходы на переход к новой системе оплаты труда медикам
Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября
08 октября 2019
Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября

Идет загрузка...