Псковичей приглашают на престольный праздник в храм Покрова Пресвятой Богородицы от Торга

12:54, 09 октября 2019, ПАИ

13 и 14 октября в Пскове на территории Псково-Печерского подворья (улица Некрасова, 33) в храме Покрова Пресвятой Богородицы от Торга состоится престольный праздник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в храме.

13 октября в 17:00 пройдут всенощное бдение с акафистом Покрову Пресвятой Богородицы и исповедь. По окончанию богослужения будут духовные песнопения в исполнении мужского хора подворья под художественным руководством Юрия Герасимова.

14 октября в 7:40 в храме начнется водосвятный молебен и исповедью, в 8:30 – часы (церковная служба). В 9:00 прихожане могут посетить архиерейскую божественную литургию, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон, после состоится крестный ход и праздничная трапеза.

14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Его история восходит к началу Х века. В это время произошло явление Матери Божией во Влахернской церкви Константинополя. Во время всенощного бдения блаженный Андрей увидел в храме идущую по воздуху Богородицу, озаренную светом и окруженную ангелами и святыми. Она со слезами молилась за христиан, а затем сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.