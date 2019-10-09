Вопросы сотрудничества обсудила Елена Полонская с представителем американского города Роанока

13:55, 09 октября 2019, ПАИ

9 октября исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская вместе с вторым секретарем представительства МИД в Пскове Александром Ивановым встретились с директором международных программ Феррум колледжа из города-побратима Роанока (штат Вирджиния, США) доктором Патрисией Саппес. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, стороны обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах между городами.

«Богатое событиями историческое прошлое роднит наши города, имеющие историческую ценность и уникальную культуру. Между нашими городами развиваются деловые, культурно-спортивные связи, реализуются совместные проекты и обмены делегациями. Искренне надеюсь, что наш город, известный своим гостеприимством, памятными местами и славными традициями, оставит в вашем сердце самые светлые воспоминания. Уверена, что дружба между нашими городами-побратимами будет только крепнуть и приносить свои плоды на благо горожан», - подчеркнула Елена Полонская в начале встречи.

После этого стороны обсудили возможные пути укрепления побратимских отношений, в том числе уделили внимание развитию Пскова как туристического центра с учетом уникальности и самобытности города.

Помимо этого, Елена Полонская обсудила с Патрисией Саппес вопрос увеличения программ обмена студентами. «Поддержка молодежного кластера – одно из наших основных направлений», - отметила и. п. главы Пскова. «Я надеюсь, что мы найдем способы, чтобы между нашими университетами было как можно больше программ обмена студентами», - подчеркнула Патрисия Саппес.

В завершение встречи Елена Полонская выразила надежду на продолжение и долголетие дружбы и вручила Патрисии Саппес памятные подарки.

16 октября 1992 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Псковом и Роаноком. За годы побратимских отношений было осуществлено большое количество совместных проектов и мероприятий, среди которых участие школьников и студентов в академических программах, творческих и спортивных мероприятиях. Кроме того, осуществлялись обмены между студентами и преподавателями. Еще одним большим направлением работы было сотрудничество в сфере здравоохранения и гуманитарная помощь, которое началось с марта 1992 года. Помимо вузов и школ, американские гости посетили псковские больницы, куда привезли в дар медицинские расходные материалы и оборудование.