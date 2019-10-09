Город Дно признан самым матерящимся в России

15:01, 09 октября 2019, ПАИ

Город Дно в Псковской области возглавил список самых матерящихся городов России. Такие данные приводит Digital-агентство «Интериум», которое определило, насколько часто матерятся в социальных сетях жители различных городов страны.

По результатам исследования лидером оказался город Дно. Его коэффициент упоминания мата в социальных сетях составил 1 тысяча 138,87 на 10 тысяч жителей, что в разы больше по сравнению с другими лидерами рейтинга: Краснодар (89,56) и Кунгур (73,37). В первую десятку матерящихся городов также вошли Москва (69,77), Ачинск (69,27), Калининград (67,45), Санкт-Петербург (67,11), Владивосток (62,74), Котлас (61,39) и Калуга (57,41).

Эксперты агентства отметили, что не знают, почему жители Дно так часто матерятся в социальных сетях. По их словам, возможно это связано с непростой жизнью в этом городе, которая требует выплескивания эмоций с помощью нецензурной брани. Или же с преобладанием молодежи в городе, которая чаще всего прибегает к мату в речи. При этом составители рейтинга уточнили, что возможно не все пользователи соцсетей, которые указали местом своего жительства Дно, там живут.

Также эксперты агентства привели данные по самым матерящимся субъектам России. Здесь лидером стала Москва. В пятёрку вошли также Санкт-Петербург, Красноярский край, Псковская и Калининградская области.

На Северном Кавказе – Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия – наоборот, люди стараются писать в соцсетях культурно, не прибегая к ненормативным словам.

Агентство «Интериум» проводило анализ на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций четырёх матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1-7 октября.