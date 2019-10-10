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Общество

В добрые руки: Семь удивительных собак псковского приюта «Лесопилка»

В псковских зооприютах на сегодняшний день живут десятки кошек и собак, и каждый четвероногий не теряет надежду найти любящего хозяина. Псковское агентство информации решило этому поспособствовать. В рамках рубрики «В добрые руки» мы будем рассказывать о бездомных животных, которые ждут своего человека в приютах Пскова и области. Сегодня это подопечные псковской «Лесопилки» Герда, Сармат, Хонда, Шерлок, Байкал, Майя и Грызлик.

От хорошей жизни в приюты не попадают. Почти у каждой собаки или кошки есть своя трагичная, связанная с предательством, увечьями, холодом и голодом. Но они продолжают верить в лучшее в людях и надеяться на долгую счастливую жизнь, вглядываясь в глаза каждого, кто приходит в приют, словно спрашивая: «А может, это ты меня ищешь?».

Одна из таких собак – молодая Хонда, очень похожая на овчарку. Она поступила в «Зоозащиту» в жутком истощении, с чесоткой и лишаем. Неравнодушные люди привезли её в приют, где она получила необходимое лечение, миску с едой и свой собственный вольер.

Хонда "до"

Имя Хонда получила за невероятную скорость, которую развивает моментально – неудивительно для полуторагодовалой собаки, спасенной от неминуемой гибели. Несмотря на тяжелое прошлое, Хонда ориентирована на человека: встает на задние лапы, прижимается, заглядывает прямо в глаза - любое сердце дрогнет. Собака стерилизована, хорошо контактирует с детьми. Её готовы отдать в частный дом, где она будет жить на цепи или в вольере, либо прямо с хозяевами, которые не забудут выгуливать питомца. В качестве жилья для Хонды рассматривается и квартира, но будущий хозяин должен взвесить свои возможности и способности этой неминиатюрной собаки.  

Хонда сегодня

Ищет дом и Шерлок – одна из «прибужских» собак. До появления на «Лесопилке» жизнь этого пса ограничивалась берёзой и цепью в лесополосе – именно в таких условиях содержала животных хозяйка неофициального зооприюта «Волшебный дом» в Гдовском районе. Шерлок и его братья по несчастью лишь изредка получали скудную еду и воду, каждый день рисковали быть съеденными волками или погибнуть от болезней. Волонтеры сумели вызволить из этого плена почти всех кошек и собак, часть из них уже обрели любящих хозяев. А Шерлок, как и некоторые другие спасенные из «Волшебного дома» животные, продолжает ждать своего счастья.

Шерлок "до"

Зоозащитники называют Шерлока джентельменом и крайне способным малышом. Ему около 2-х лет, обработан от паразитов, общителен и открыт, обожает играть и гулять. Кстати, Шерлок прошел курс бытового послушания, так что трудностей с его социализацией в новом доме не возникнет.   

Шерлок сегодня

Любителей прогулок ждет Майя – небольшая собачка с балетной стойкой и душой овчарки. Её бросили дачники вместе со щенками. Добрые люди привезли кормящую мать и её потомство на «Лесопилку». Майя была очень худой, к тому же обнаружились проблемы с желудком. Всем миром её лечили почти год, и, наконец, собака стала набирать вес. Сейчас это статная, шикарная и очень умная девочка. Майя в самом расцвете сил - ей около 5 лет, очень активная, любит гулять и общаться. Она умеет очень крепко обнимать и подолгу не отпускать предмет своего обожания, грозно лает на незнакомцев, всегда подмечает, когда что-то не так. Обработана, привита, стерилизована.

Герда - одна из «старейшин» приюта. Несколько лет назад её привезли вместе со щенками с какого-то предприятия. Щенков зоозащитники забрали, а собаку отказались принять - некуда было. Но услышав разговор мужчин, которые доставили животных, о том, что «эту мы в лесу тогда высадим», Герду тоже оставили на «Лесопилке».  

Герду стерилизовали, после чего началась долгая эпопея с этой собакой. Из-за некачественно проведенной операции (с тем врачом зоозащитники больше не работают) у животного начались проблемы со здоровьем, Герде сделали несколько операций, буквально вырезав полтела. Она всё мужественно перенесла и по-прежнему готова поделиться хорошим настроением и подарить лучезарную улыбку близкому человеку. Собака очень сильная и умная, обладает прекрасными охранными качествами. Отдаётся в частный дом на цепь или в вольер. Привита, чипирована.

Один из самых маленьких обитателей «Лесопилки» - черно-белый щенок, которого юные посетители назвали Грызликом. В конце августа он оказался под дверями приюта вместе с десятью собратьями – кто-то подкинул их к воротам в надежде, что собакам здесь будет лучше. К сожалению, средства на их содержание, обработку и вакцинацию положить рядом забыли… Щенки были толстые, но с демадекозом. Их удалось вылечить и даже пристроить: 10 хвостиков уже отправились в частные дома в сельской местности Псковской области – от Себежа до Мараморочки Стругокрасненского района.

Остался в приюте один чудесный малыш с грустными глазами, которому теперь очень одиноко. Грызлик очень хочет домой и нуждается в ответственном хозяине, который его воспитает и никогда не предаст. В ответ он готов стать самым верным другом, подарить хозяину радость и счастье.

Есть на «Лесопилке» и животные, которым требуется не только хозяин, но и длительное лечение. Один из таких подопечных приюта - метис алабая Сармат, красивый, сильный пес со сложной судьбой. Сармат был прооперирован: на задней лапе у него образовалась огромная опухоль, её и удалили во время операции. Теперь, скорее всего, придется везти собаку в клинику в Петербурге, которая занимается онкологией животных.  

Сармат "до"

Зоозащитники готовы его лечить, ведь он спасен из такого ада, что ему нужно дать ещё один шанс. Даже если с таким диагнозом его уже не заберут домой, он встретит свою старость и немощь на руках у работников приюта. Сармат должен жить - он прошел через много рук, попадались и не очень хорошие. На «Лесопилку» он приехал истощенным, с пролежнями на костях. Усиленное питание, уход, забота зоозащитников преобразили Сармата: появились осанка, стать, голос, холеная шерсть. Ему около 5 лет. 

Сармат сегодня

Единственная собака в приюте без мрачного прошлого – это Байкал. Пса привезли ночью сердобольные граждане, он просто бегал по Завеличью.

Байкал

Байкал - шикарный, молодой, умный пёс. Он любит детей и всегда готов подставить малышу своё сильное плечо. Байкал - хороший партнер и охранник, с ним можно пойти в лес по грибы или на озеро за рыбкой, а также оставить на него дом - враг не пройдет.

Как забрать животное из приюта

Все животные отдаются по договору после собеседования, потенциальный хозяин должен быть совершеннолетним. В съемное жилье животных, как правило, не отдают, за редким исключением: когда семьи вынуждены переезжать с одного жилья в другое, но всё свое добро, включая животных, уже не первый раз перевозят с собой.

Также зоозащитники проверяют жилищные условия, в которые отправляется их подопечный. Для взрослых собак необходимо наличие теплой и сухой будки (или просторного вольера), длинной цепи (не меньше 3 м), чистой и не захламленной территории вокруг будки.

Щенки отдаются с прослеживанием судьбы до половозрелости, после нужна обязательная льготная стерилизация, которую проведет врач приюта.

Не отдают животных очень пожилым и очень молодым людям – взять собаку или кошку из приюта не смогут молодые люди до 21 года и пожилые старше 70 лет.

В договоре прописано право зоозащитников забрать животное, если предоставленные условия не соответствуют нормам содержания четвероногих: скудное питание, нет ветеринарного обслуживания (если требует ситуация), будка холодная и сырая, не подходящая по размеру, цепь короткая, жалобы соседей на ненадлежащее содержание животного.

Новый владелец может вернуть животное в приют без объяснения причин, но не имеет права передавать его третьим лицам без подписания с ними нового договора.

***

5 октября «Зоозащита» устроила волонтерский фестиваль «День открытых дверей», в рамках которого десятки псковичей познакомились с обитателями приюта. Лесопилка открыта для посещений ежедневно с 12:00 до 18:00, в это время можно погулять с собаками, погладить кошек и других подопечных «Зоозащиты», присмотреть себе питомца, помочь приюту материально или рабочей силой.

Ульяна Ловыгина
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