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Общество

Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

По состоянию на 4 октября в Псковской области за счет федерального бюджета привито против гриппа 150 тысяч 583 человека. Из них – 117 тысяч 50 взрослых (51,16% привитых от плана иммунизации взрослых) и 33 тысячи 533 ребенка (62,1% привитых от плана иммунизации детей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За прошлую неделю с 30 сентября по 6 октября в Псковской области зарегистрированы 3 тысячи 512 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 615. Заболеваемость по области ниже недельного эпидемического порога на 8,5%, в Пскове – ниже на 21,1%.

За неделю госпитализированы 64 человека.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 15 больных с признаками ОРВИ: у троих диагностирован аденовирус, у одного – риновирус. 

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