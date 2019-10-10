Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»

12:41, 10 октября 2019, ПАИ

Цифровое телевидение смогут смотреть 99,8% жителей Псковской области, сообщил в эфире ПАИ-live 10 октября начальник регионального управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.

Директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина подчеркнула, что 99,8% - это очень хороший результат, один из лучших по России. «Мы очень рады, что так получилось», - заявила она, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«0,2% - «чёрные дыры» - 62 домохозяйства, - пояснил Денис Матвеев. - Только в 20 из них постоянно живут люди, в 14 - уже приобрели спутниковые тарелки». Он добавил, что по действующей программе, у тех, кто не может принимать «цифру», есть возможность купить «тарелку» и больше не платить за ее использование, то есть бесплатно принимать 20 каналов в цифровом качестве.

Екатерина Ларина отметила, что благодаря внедрению цифрового телевидения жители самых отдаленных уголков России могут смотреть в цифровом качестве 20 каналов, которые, например, смотрят в Москве. «Очень многие люди этого были лишены до внедрения цифрового телевидения», - сказала она.

По словам эксперта, уникальность того, как комплексно была реализована федеральная программа в том, что 98,5% жителей России «попадают в зону эфирной цифры». «А 1,5% населения, которые живут вне эфирной цифры, при помощи спутниковой тарелки могут получать те же 20 каналов без абонентской платы», - уточнила Екатерина Ларина.