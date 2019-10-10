0
12:41
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
12:05
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:57
Мужчина на кухне — 3.0. №20. Обед холостяка от Дмитрия Цопова
10:03
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
09:45
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
09:08
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live
22:28
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
Еще новости
Общество

Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»

Цифровое телевидение смогут смотреть 99,8% жителей Псковской области, сообщил в эфире ПАИ-live 10 октября начальник регионального управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.

Директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина подчеркнула, что 99,8% - это очень хороший результат, один из лучших по России. «Мы очень рады, что так получилось», - заявила она, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«0,2% - «чёрные дыры» - 62 домохозяйства, - пояснил Денис Матвеев. - Только в 20 из них постоянно живут люди, в 14 - уже приобрели спутниковые тарелки». Он добавил, что по действующей программе, у тех, кто не может принимать «цифру», есть возможность купить «тарелку» и больше не платить за ее использование, то есть бесплатно принимать 20 каналов в цифровом качестве.

Екатерина Ларина отметила, что благодаря внедрению цифрового телевидения жители самых отдаленных уголков России могут смотреть в цифровом качестве 20 каналов, которые, например, смотрят в Москве. «Очень многие люди этого были лишены до внедрения цифрового телевидения», - сказала она.

По словам эксперта, уникальность того, как комплексно была реализована федеральная программа в том, что 98,5% жителей России «попадают в зону эфирной цифры». «А 1,5% населения, которые живут вне эфирной цифры, при помощи спутниковой тарелки могут получать те же 20 каналов без абонентской платы», - уточнила Екатерина Ларина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live Как предупредить болезни: ПАИ-live с Надеждой Рагозиной Начался ПАИ-live с замначальника комитета по здравоохранению Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Зампредседателя комитета по здравоохранению станет гостем ПАИ-live Что делать, чтобы не обращаться к врачам: ПАИ-live с Марией Отрадновой (ВИДЕО) Танцевать зумбу и действовать в экстренных ситуациях учат в псковской «Школе здоровья» Эксперт: Здоровье псковичей сложно назвать идеальным, но улучшения есть Начался ПАИ-live с руководителем псковского центра медицинской профилактики (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Главврач центра медпрофилактики станет гостем ПАИ-live
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
10 октября 2019
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10 октября 2019
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
10 октября 2019
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
10 октября 2019
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live
10 октября 2019
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
09 октября 2019
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
09 октября 2019
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
09 октября 2019
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»

Идет загрузка...