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Общество

Цифровое телевидение в Псковской области: ПАИ-live с экспертами минкомсвязи и управления цифрового развития

10 октября гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина и начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев. 

14 октября в Псковской области прекращается телевещание в аналоговом формате. Гости редакции рассказали, кто и когда нажмет символическую кнопку, после чего регион полностью перейдет на цифровое телевидение, подсчитали, сколько жителей области не смогут смотреть «эфирную цифру» и что им делать в этом случае, объяснили, почему теперь операторам кабельного телевидения придется бороться за зрителя и определили перспективы появления регионального цифрового телеканала. 

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Цифровое телевидение в Псковской области: ПАИ-live с экспертами минкомсвязи и управления цифрового развития Около 120 звонков в день поступают от псковичей на «горячую линию» по вопросам перехода на цифровое телевидение 13 тысяч приставок для цифрового телевидения продали в Псковской области Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой» Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live Как предупредить болезни: ПАИ-live с Надеждой Рагозиной Начался ПАИ-live с замначальника комитета по здравоохранению Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Зампредседателя комитета по здравоохранению станет гостем ПАИ-live Что делать, чтобы не обращаться к врачам: ПАИ-live с Марией Отрадновой (ВИДЕО)
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