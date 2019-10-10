Цифровое телевидение в Псковской области: ПАИ-live с экспертами минкомсвязи и управления цифрового развития
10 октября гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина и начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.
14 октября в Псковской области прекращается телевещание в аналоговом формате. Гости редакции рассказали, кто и когда нажмет символическую кнопку, после чего регион полностью перейдет на цифровое телевидение, подсчитали, сколько жителей области не смогут смотреть «эфирную цифру» и что им делать в этом случае, объяснили, почему теперь операторам кабельного телевидения придется бороться за зрителя и определили перспективы появления регионального цифрового телеканала.