Ожоги рук получила пенсионерка на пожаре в Новосокольническом районе

09:28, 11 октября 2019, ПАИ

10 октября в 15:59 в Новосокольническом районе в деревне Отрадное сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 80-летняя хозяйка дома доставлена в межрайонную больницу с ожогами кистей рук первой степени. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Спасены баня и хозпостройка.

11 октября в 1:32 в городе Великие Луки в многоквартирном жилом доме по Октябрьскому проспекту, 116 на втором этаже в комнате обгорела обшивка входной двери. На третьем этаже в общем коридоре сгорел бесхозный компьютерный стол, коридор был закопчен. Причиной возгорания назван поджог.

По аналогичной причине минувшей ночью в 3:44 в Себеже на улице Пролетарской в жилом доме на две семьи огонь повредил наружную стену.

В 4:09 в Себежском районе в деревне Гусево сгорела баня из-за неосторожного обращения неустановленного лица с огнем.