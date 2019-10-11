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Происшествия

Ожоги рук получила пенсионерка на пожаре в Новосокольническом районе

10 октября в 15:59 в Новосокольническом районе в деревне Отрадное сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 80-летняя хозяйка дома доставлена в межрайонную больницу с ожогами кистей рук первой степени. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Спасены баня и хозпостройка.

11 октября в 1:32 в городе Великие Луки в многоквартирном жилом доме по Октябрьскому проспекту, 116 на втором этаже в комнате обгорела обшивка входной двери. На третьем этаже в общем коридоре сгорел бесхозный компьютерный стол, коридор был закопчен. Причиной возгорания назван поджог.

По аналогичной причине минувшей ночью в 3:44 в Себеже на улице Пролетарской в жилом доме на две семьи огонь повредил наружную стену.

В 4:09 в Себежском районе в деревне Гусево сгорела баня из-за неосторожного обращения неустановленного лица с огнем.

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