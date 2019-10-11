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ГИБДД: В половине ДТП с участием пешеходов в Пскове виноваты они сами

В Пскове виновниками половины ДТП с участием пешеходов оказываются они сами. Об этом заявил начальник городского ОГИБДД УМВД РФ Владимир Папорт на пресс-конференции 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Папорта, за 9 месяцев текущего года на нерегулируемых пешеходных переходах были совершены 29 наездов на людей, 34 ДТП с участием пешеходов случились вне пешеходных переходов.

Начальник ОГИБДД отметил, что с начала года к административной ответственности за переход дороги в неположенном месте были привлечены более 300 человек. Он напомнил, что штраф составляет 500 рублей.

Кроме того, Владимир Папорт сообщил, что в Пскове на 200 тысяч населения зарегистрированы 115 тысяч транспортных средств.

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