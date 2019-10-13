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Общество

Опочецкий детский хор «Ступени» поборется за «Народное признание» в номинации «Талант»

Опочецкий детский хоровой коллектив «Ступени» выдвинули на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Талант». Заявку прислал коллектив редакции газеты «Красный маяк».

Детский хоровой коллектив «Ступени» занял первое место в областном конкурсе «Открытое пространство», стал лауреатом международного конкурса «Наше будущее», победителем областного этапа Всероссийского конкурса школьных хоров, лауреатом 2-й степени окружного этапа Всероссийского конкурса «Поют дети России», дипломантом Всероссийского конкурса «Поют дети России», финал которого проходил в Артеке (опочецкий хор представлял Северо-Западный округ).

Также коллектив стал лауреатом Международного детско-юношеского фестиваля-конкурса талантливых детей «Белый КиТ», принимал участие в Ганзейских днях нового времени в Пскове в составе Детского хора России и сводного хора Псковской области. Участники хора «Ступени» Эвелина Миролюбова и Илья Андреев были включены в программу Ганзы как солисты. Также юные опочане были в составе сводного хора Псковской области на праздновании 75-летнего юбилея образования региона в августе 2019, участвовали во Всероссийской акции «Вся страна поёт гимн» в составе областной делегации и установлении рекорда, занесённого в книгу рекордов Гиннеса. Хор является постоянным участником «Псковского медового фестиваля». Недавно хоровой коллектив «Ступени» получил приглашение выступить в Белоруссии.

Первый раз премию «Народное признание» вручали по итогам 2010 года. Традиционно победителей выбирают в нескольких номинациях, в 2019 году их 12: «Талант», «Открытие», «Инициатива», «Наша марка», «Рекорд», «Сервис», «Лидер», «Поступок», «Защита», «Призвание», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия можно почитать здесь>>> 

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное условие - претендент должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо желательно вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>> 

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