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Общество

Красногородский театр «Лира» стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»

Красногородский самодеятельный поэтический антрепризный театр «Лира» поборется за первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Талант». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала главный библиограф Красногородской районной библиотеки Валентина Иванова.

В заявке отмечается, что театр «Лира» был создан в июле 2015 года и изначально имел название «БДДТ» (Бабушки, дедушки, дети, театр). За эти годы театр под руководством художественного руководителя Галины Николаевой представил зрителям 13 театральных постановок. В них участвовали не только члены театра, но и учащиеся разных школ, студенты и творческие люди Красногородского района.

«Проект успешно развивается. Постановки театра пользуются популярностью у зрителей и заставляют перечитать первоисточник, поделиться впечатлениями, заново переосмыслить классику, - отметила Валентина Иванова. - Самодеятельное творчество артистов театра «Лира» делает великое дело: приближает простого человека к высоким образцам литературы и искусства, популяризируя их».

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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