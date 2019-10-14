Заблудившегося во время сбора клюквы подростка искали в Печорском районе

09:12, 14 октября 2019, ПАИ

13 октября в Печорском районе искали 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в районе деревни Дубровка во время сбора клюквы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Заявка на оказание помощи в поисках поступила в МЧС от полиции в 15:20. На место были направлены сотрудники отделения печорской пожарно-спасательной части № 23, также выезжала резервная группа поисково-спасательного отряда Пскова с кинологом и собакой. Всего к поискам были привлечены 34 человека, включая местных жителей и полицейских.

В 16:55 поступило сообщение о том, что подросток самостоятельно нашел дорогу и пришел домой.