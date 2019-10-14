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Общество

Печоры присоединились к проекту «Прошагай город»

Печоры присоединились к проекту «Прошагай город», который реализует Фонд развития моногородов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в акции приняли участие более 30 человек - школьники, студенты, представители администрации и бизнеса города, сотрудники фонда.

Проект предполагал прохождение квеста, состоящего из четырех маршрутов. Участники нанесли на онлайн-карты 20 новых объектов и дополнили новыми сведениями и фотографиями порядка 30 достопримечательностей.

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов заметил, что дорога от Никольского до Успенского храма, известная как «Кровавый путь», - это одна из самых интересных достопримечательностей Печор. Упомянул он и другой популярный объект - памятник уличному фонарю. Он современный – в 2011 году скульптуру выковали мастера Псковского кузнечного двора. «По их задумке, под этим фонарем влюбленные должны назначать друг другу свидания», — рассказал Дмитрий Сопотов.

Проект по развитию туризма в моногородах «Прошагай город» стартовал в феврале 2019 года. С момента его запуска к акции присоединились более 8 тысяч человек в 115 городах. Они нанесли на онлайн-карты свыше 2 тысяч новых объектов, что сказывается на развитии туризма. В начале сентября положительный опыт подхватили крупные российские города, первым стал Якутск. Теперь в число участников проекта вошли Печоры, которые получили статус моногорода в августе.

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