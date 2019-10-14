Театральный коллектив из Новосокольников выдвинут на премию «Народное признание»
Образцовый театральный коллектив «Ливень» Детской школы искусств города Новосокольники стал ещё одним претендентом на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант». На соискание награды коллектив выдвинула редакция газеты «Новосокольнический край».
«Ливень» становился лауреатом и дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей. В частности, коллектив имеет награды Международного конкурса «Волшебная маска» (Санкт-Петербург), Всероссийского конкурса-фестиваля «Зимние театральные игры» (Москва), Межрайонного конкурса «Пашуля», Международного конкурса-фестиваля «Краски моря» (Пицунда, Абхазия) и других.
«Коллектив постоянно занимается популяризаций театрального искусства, показывает спектакли в детских садах и школах, выступает на сцене районного Дома культуры. Премьеры всегда вызывают большой интерес и собирают большое количество зрителей разных возрастов», - отмечается в заявке.
Премия «Народное признание» в этом году отмечает своё десятилетие. Присуждена она будет в 12 номинациях: «Талант», «Открытие», «Инициатива», «Наша марка», «Рекорд», «Сервис», «Лидер», «Поступок», «Защита», «Призвание», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия - здесь>>>
Выдвигать кандидатов на премию может кто угодно, претендовать на награду также может любой человек, компания, организация, коллектив, главное, чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области.
Заявки (бланк можно скачать здесь>>> ) вместе с фотографией номинанта следует направлять по электронной почте premiya@informpskov.ru. Принимаются они до 12:00 5 декабря.