Театральный коллектив из Новосокольников выдвинут на премию «Народное признание»

17:39, 14 октября 2019, ПАИ

Образцовый театральный коллектив «Ливень» Детской школы искусств города Новосокольники стал ещё одним претендентом на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант». На соискание награды коллектив выдвинула редакция газеты «Новосокольнический край».

«Ливень» становился лауреатом и дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей. В частности, коллектив имеет награды Международного конкурса «Волшебная маска» (Санкт-Петербург), Всероссийского конкурса-фестиваля «Зимние театральные игры» (Москва), Межрайонного конкурса «Пашуля», Международного конкурса-фестиваля «Краски моря» (Пицунда, Абхазия) и других.

«Коллектив постоянно занимается популяризаций театрального искусства, показывает спектакли в детских садах и школах, выступает на сцене районного Дома культуры. Премьеры всегда вызывают большой интерес и собирают большое количество зрителей разных возрастов», - отмечается в заявке.

Премия «Народное признание» в этом году отмечает своё десятилетие. Присуждена она будет в 12 номинациях: «Талант», «Открытие», «Инициатива», «Наша марка», «Рекорд», «Сервис», «Лидер», «Поступок», «Защита», «Призвание», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия - здесь>>>

Выдвигать кандидатов на премию может кто угодно, претендовать на награду также может любой человек, компания, организация, коллектив, главное, чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>> ) вместе с фотографией номинанта следует направлять по электронной почте premiya@informpskov.ru. Принимаются они до 12:00 5 декабря.