Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

12:01, 15 октября 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - начальник следственного отдела УМВД по Псковскому району Юлия Хавалджи.

Большинство дачников Псковской области уже закончили сезон, многие владельцы загородной недвижимости «закрыли» свои 6 соток до весны. Дома, как правило, остаются без постоянного присмотра и это нередко становится причиной вторжения грабителей.

В прямом эфире Юлия Хавалджи расскажет, как часто дачи под Псковом привлекают воров, что становится добычей преступников, оценит шансы раскрыть подобное преступление и объяснит, какой способ обезопасить свою дача самый надежный.

Вопросы начальнику следственного отдела УМВД по Псковскому району можно оставит на странице ПАИ-live.