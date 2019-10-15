На 15% снизилось количество дачных краж в Псковском районе

12:25, 15 октября 2019, ПАИ

В текущем году в Псковском районе зафиксированы 42 хищения из дачных домов и надворных построек. Это на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила начальник следственного отдела УМВД по Псковскому району Юлия Хавалджи в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юлии Хавалджи, в этом году раскрыты 32 дачные кражи, из них 27 дел уже направлены в суд. Она отметила, что раскрывать дачные кражи не просто, так как обычно отсутствуют свидетели. Например, в текущем году удалось раскрыть кражу, которая была совершена ещё в 2016-м.

Юлия Хавалджи пояснила, что чаще всего преступники крадут из дачных домов бензопилы, пилы, садовый инвентарь – тачки и лопаты. При этом она отметила, что обычно суммы ущерба от дачных краж варьируются от 30 до 50 тысяч рублей. Минимальная сумма ущерба в этом году зафиксирована в размере от 300 до 400 рублей, а самая большая – 270 тысяч рублей.

Начальник следственного отдела УМВД по Псковскому району подчеркнула, что дачные кражи – наиболее распространённые преступления в муниципалитете: порядка 50% всех совершаемых в районе преступлений. При этом она добавила, что с окончанием сезона их количество возрастает на 70%. По словам специалиста, этому способствует отсутствие свидетелей. Она также добавила, что чаще всего дачные кражи совершают лица без определенного места жительства.