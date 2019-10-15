30 тысяч рублей вытащили из сумки женщины ночью у рынка в Новоржеве

13:10, 15 октября 2019, ПАИ

Ночью 14 октября в Новоржеве у кафе на рыночной площади у 39-летней женщины из сумки пропали 30 тысяч рублей и мобильный телефон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, потерпевшая сразу же обратилась за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в совершении кражи удалось задержать. Преступником оказался безработный 20-летний житель Новоржева. Молодой человек дал признательные показания.

Часть похищенного у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.