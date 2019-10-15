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Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела

14 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала начальник следственного отдела УМВД по Псковскому району Юлия Хавалджи. В прямом эфире она перечислила самые эффективные способы сохранить дачное имущество в неприкосновенности, посоветовала страховать загородную недвижимость, подсчитала самый крупный ущерб от дачных краж в Псковском районе и объяснила, почему надо идти в полицию, даже если владельцу ущерб кажется незначительным.

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