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Общество

Учительница из Невеля претендует на премию «Народное признание – 2019»

 Учитель русского языка и литературы из гимназии Невеля Ольга Петрова будет бороться за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Призвание». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты «Невельский вестник».

«Ольга Вениаминовна Петрова - интересный, творческий учитель, умеющий добиваться в своей работе высоких результатов, - отмечается в заявке. - Выпускники классов, в которых работает Ольга Вениаминовна, успешно проходят государственную итоговую аттестацию (ОГЭ, ЕГЭ). На её уроки хочется идти, ведь каждый из них - это открытие. Для ученика каждый раз загадка, что их ждет: урок – турнир, урок – путешествие, урок – исследование, литературная гостиная или что-то еще. С этим учителем никогда не скучно, потому что она сама стремиться к новым познаниям и учит учащихся добывать знания через различные творческие работы, конкурсы, проекты».

Авторы письма подчеркнули, что Ольга Петрова еще и активно ведет общественную деятельность в Невельском районе. На протяжении многих лет является организатором различных районных мероприятий: предметных олимпиад, интеллектуальных турниров, конкурса «Юный словесник», межпредметного интеллектуального конкурса «Знай – ка!».

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия – здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду.

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