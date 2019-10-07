На Ленобласть надвигается мокрый снег и гололед

23:00, 15 октября 2019, ПАИ

Управление МЧС по Ленобласти предупредило об ухудшении погоды. Как сообщили в ведомстве, в среду в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах гололедица, пишет Росбалт.

В ведомстве отметили, что сложная метеорологическая обстановка может стать причиной ДТП. Также повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях, аварий на железнодорожном транспорте и линиях электропередач.

Специалисты советуют автолюбителям быть внимательнее на дорогах, а пешеходам рекомендуют надеть малоскользящую обувь.