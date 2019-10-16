Псковский блогер-колясочник четвёртый раз поборется за премию «Народное признание»

17:45, 16 октября 2019, ПАИ

Владислав Фокин четвёртый раз поборется за получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Талант». Заявку организаторам премии прислала корреспондент портала «Наш Псков» София Грунсберг.

По ее словам, Владислав Фокин - очень талантливый блогер, который своей деятельностью помогает инвалидам не только из Пскова, но и со всей страны не унывать, и радоваться жизни. Подписчиками его ютуб-канала стали уже более 85 тысяч человек. «Я считаю, что Владислав достоин премии «Народное признание», так как он, не смотря на свою инвалидность, нашел свое призвание и своими видео подталкивает инвалидов вести активный образ жизни и никогда не сдаваться. Он часто участвует в различных социальных экспериментах, которые наглядно показывают отношение общества к инвалидам», - рассказала корреспондент.

Она добавила, что Владислав Фокин является активным участником различных общественных организаций Пскова. София Грунсберг считает его образцом для подражания среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и обычных граждан. Она напомнила, что блогер уже четвёртый раз выдвигается на «Народное признание», и выразила надежду, что на этот раз ему посчастливится и он победит.

Премию «Народное признание» вручают с 2010 года. В этом году статуэтку получат победители в 12 номинациях: «Сервис», «Наша марка», «Лидер», «Открытие», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Событие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия – здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой человек или организация. Претендент должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки можно подать по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк размещен здесь>>> В письмо желательно вложить фотографию претендента на награду.