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Общество

Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»

Школа безопасности «Стоп угроза» вошла в список претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Открытие». На соискание награды организацию выдвинули родители учеников вторых и четвёртых классов псковской школы №2.

В заявке отмечается, что тренинги школы «Стоп угроза» — самая доступная для понимания детей информация о безопасности в интернете и на улице, на которых дети избавляются от иллюзий, страхов и психологических зажимов и в критической ситуации смогут спасти свою жизнь и здоровье.

«Проект реализуется для дошкольников подготовительной к школе группы, учащихся начальной и средней школы, педагогов, родителей.  Большинство родителей не имеют возможности постоянно проводить время с детьми. Дети теперь гораздо чаще предоставлены сами себе. Кроме того, дети все более активно и с более младшего возраста пользуются интернетом. Пренебрегая простейшими правилами безопасности на улице и в сети, дети и их родители, сами того не подозревая, временами помогают злоумышленникам. Тренинги «Стоп угроза» закрепляют правильные и полезные поведенческие навыки ребенка в критических ситуациях. Благодарим профессиональных педагогов, которые работают с детьми, за доступность информации и умение найти подход к каждому», - написали родители маленьких псковичей.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года и присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия – здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду.

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