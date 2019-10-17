Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live

14:07, 17 октября 2019, ПАИ

17 октября в 16:30 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет композитор, автор музыки к гимну Псковской области Борис Федотов.

Его вариант главной музыкальной композиции региона почти единогласно поддержали члены регионального геральдического совета во главе с губернатором. На победу претендовали 17 мелодий, их оценивало общественное и профессиональное жюри, в том числе, эксперты из Всероссийского хорового общества.

В прямом эфире Борис Федотов расскажет о работе над гимном, об изменениях, которые будут в него внесены до официального утверждения, оценит уже доступное для публики исполнение гимна.

Вопросы композитору можно оставить на странице ПАИ-live