0
18:20
Гимн Псковской области за вечер: ПАИ-live c автором музыки
18:03
Гимн Псковской области сократят до 3,5 минут
17:48
Время продажи алкоголя планируется увеличить в Псковской области
16:53
Михаил Ведерников поручил проверить сведения о низких зарплатах в Псковском перинатальном центре
16:33
Начался ПАИ-live с автором гимна Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16:01
Лучшего участкового выбрали жители Псковской области
15:35
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
Еще новости
Общество

Начался ПАИ-live с автором гимна Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - композитор, автор музыки к гимну Псковской области Борис Федотов.

Геральдический совет Псковской области большинством голосов признал мелодию Бориса Федотова лучшей из представленных на творческий конкурс. Всего жюри оценивало работы 17 претендентов из Псковской и Московской областей. Теперь закон «О гимне» предстоит принять областному Собранию депутатов во втором чтении, с такой законодательной инициативой выступит региональная Общественная палата. 

В прямом эфире Борис Федотов расскажет о работе над сочинением музыки, над записью гимна в исполнении псковских музыкантов, оценит изменения, которые будут внесены в гимн до его утверждения.  Вопросы композитору можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Гимн Псковской области за вечер: ПАИ-live c автором музыки Борис Федотов: Я написал музыку к гимну Псковской области за один вечер Начался ПАИ-live с автором гимна Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела Рекомендации по защите дачного дома от краж дал псковичам гость ПАИ-live Следователь: Псковские дачники никогда не пытались «засудить» детей за кражу яблок На 15% снизилось количество дачных краж в Псковском районе Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Гимн Псковской области за вечер: ПАИ-live c автором музыки
17 октября 2019
Гимн Псковской области за вечер: ПАИ-live c автором музыки
Гимн Псковской области сократят до 3,5 минут
17 октября 2019
Гимн Псковской области сократят до 3,5 минут
Время продажи алкоголя планируется увеличить в Псковской области
17 октября 2019
Время продажи алкоголя планируется увеличить в Псковской области
Михаил Ведерников поручил проверить сведения о низких зарплатах в Псковском перинатальном центре
17 октября 2019
Михаил Ведерников поручил проверить сведения о низких зарплатах в Псковском перинатальном центре
Начался ПАИ-live с автором гимна Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17 октября 2019
Начался ПАИ-live с автором гимна Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Лучшего участкового выбрали жители Псковской области
17 октября 2019
Лучшего участкового выбрали жители Псковской области
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
17 октября 2019
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
17 октября 2019
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»

Идет загрузка...