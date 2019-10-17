Начался ПАИ-live с автором гимна Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

16:33, 17 октября 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - композитор, автор музыки к гимну Псковской области Борис Федотов.

Геральдический совет Псковской области большинством голосов признал мелодию Бориса Федотова лучшей из представленных на творческий конкурс. Всего жюри оценивало работы 17 претендентов из Псковской и Московской областей. Теперь закон «О гимне» предстоит принять областному Собранию депутатов во втором чтении, с такой законодательной инициативой выступит региональная Общественная палата.

В прямом эфире Борис Федотов расскажет о работе над сочинением музыки, над записью гимна в исполнении псковских музыкантов, оценит изменения, которые будут внесены в гимн до его утверждения. Вопросы композитору можно оставить на странице ПАИ-live.