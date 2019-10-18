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Экономика

Министр промышленности впервые прибыл в Псковскую область

18 октября в Псковской области с рабочим визитом находится куратор региона, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, в псковском аэропорту министра встретил губернатор Михаил Ведерников.

Глава Минпромторга планирует ознакомиться с работой особой экономической зоны «Моглино», ГППО «Псковпассажиравтотранс», потенциалом некоторых промышленных предприятий региона.

Предусмотрено совещание, которое проведут Денис Мантуров и Михаил Ведерников. Оно будет посвящено индивидуальной программе социально-экономического развития Псковской области. На днях документ, разработанный федеральными и региональными властями, представили главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Программа направлена на рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, увеличение инвестиций в основной капитал на душу населения и повышение качества жизни псковичей.

Денис Мантуров впервые приехал в Псковскую область.

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