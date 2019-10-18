Псковская область получила награду в одной из номинаций премии «Импульс добра»

12:48, 18 октября 2019, ПАИ

Псковская область отмечена в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства» VIII премии «Импульс добра». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы премии, торжественное награждение лауреатов состоялось в Москве 17 октября.

Номинация учреждена Министерством экономического развития РФ. На сегодняшний день в Псковской области действуют 242 социально ориентированных малых и средних предприятия. За развитие социального предпринимательства в регионе отвечает АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», в 2018 году организация вела активную консультационную и обучающую деятельность. Были проведены 26 мероприятий с участием более 100 предприятий. Также в прошлом году состоялся Форум социальных предпринимателей Псковской области, в нем приняли участие 42 организации, ведущие социальные проекты. В первом «Социальном акселераторе» в Великих Луках участвовали 44 команды социальных предпринимателей. В июне 2018 года в Пскове прошел Первый форум социально ответственного туризма «Путешествуя – помогай!», собравший 56 субъектов малого и среднего бизнеса.

Премия «Импульс добра» ежегодно вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. В 2019 году награды вручены 10 лауреатам в 7 номинациях. Всего на соискание премии поступили 332 заявки из 60 регионов России. Наибольшее количество заявок подали представители ХМАО – Югра, Москва, Московская, Нижегородская области и Санкт-Петербург.

На церемонии вручения премии присутствовали порядка 700 человек, среди которых были представители государственной власти, общественных организаций, эксперты и социальные предприниматели. Они могли ознакомиться с уникальной выставкой инновационных проектов социальных бизнесменов и новейшими разработками в самых разных областях.

Приветственный адрес участникам церемонии направил президент РФ Владимир Путин. В нём шла речь о том, что эта престижная премия присуждается тем, кто своими идеями и делами стремится изменить жизнь к лучшему. «Ее лауреаты заботятся о детях и старшем поколении, возрождают народные промыслы и производства, осуществляют другие, не менее значимые инициативы. Столь важная и необходимая работа заслуживает глубокого уважения. Является примером ответственного отношения к актуальным общественным проблемам», - заявил глава государства.

Учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов также отметил, что в послании главы государства «сказано все, к чему мы стремились – вывести и поднять социальное предпринимательство на уровень правительства, на уровень законодательной основы – это произошло».

Председатель Правительства РФ Ольга Голодец пожелала успехов всей команде проекта и назвала его замечательным, очень нужным людям.

Лауреатов также поздравил министр культуры РФ Владимир Мединский. Он предложил в 2020 году ввести отдельную номинацию для социальных предпринимателей в сфере культуры. «Есть скромные маленькие частные кинотеатры или небольшие негосударственные театры, да даже книжные магазины – это на самом деле социальное предпринимательство, попробуйте позаниматься этим в бизнес-поле», – пояснил он.