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Экономика

«Птицефабрика Псковская» поборется за статуэтку «Народного признания» в номинации «Наша марка»

ООО «Племрепродуктор Назия» (товарная марка «Птицефабрика Псковская») поборется за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка». Заявку прислал менеджер по фирменной торговле предприятия Дмитрий Босяков.

По его словам, продукция птицефабрики пользуется повышенным спросом не только на территории Пскова и Псковской области, но и во всем Северо-Западном федеральном округе. На предприятии применяются новейшие разработки в области выращивания поголовья и переработки продукции. Правильная точечная наладка технологии позволяет сохранить высокое качество продукта, по-настоящему соответствующего ГОСТу, сказано в заявке.

На сегодняшний день предприятие входит в тройку ведущих производителей Северо-Западного региона. Продукция «Птицефабрики Псковской» представлена во многих крупных торговых сетях, а также реализуется через собственную сеть фирменных магазинов в Пскове и Острове.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году награда присуждается в 12 номинациях: «Рекорд», «Наша марка», «Сервис», «Открытие», «Лидер», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Событие», «Команда-2018» и «Инициатива». Подробнее о номинациях и правилах участия – здесь>>> 

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду.

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