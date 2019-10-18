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Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»

Тренер-преподаватель Центра дополнительного образования для детей в Пустошке Николай Юринов претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Рекорд». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция районной газеты «Вперёд».

«Николай Юринов за 14 лет работы тренером практически с нуля создал в Пустошке настоящую школу бокса для подростков, - сообщается в заявке. - Скромный человек, он умеет повести мальчишек за собой, работает профессионально, компетентно и творчески. Результатом такого подхода стал внушительный список побед его учеников на самом высоком уровне».

«Бокс – это торжество интеллекта в бою плюс глубокая философия жизни», - цитирует Николай Юринов Джека Лондона. Он уверен, что занятие боксом помогает ребенку укрепить не только физическое состояние, но и реализоваться в жизни, защитить себя. «Бокс развивает у детей уверенность в себе, ответственность, целеустремленность. Режим тренировок учит собранности и умению планировать свое время», - считает тренер.

Премия будет присуждаться в номинациях «Призвание», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях читайте здесь>>>

В этом году «Народное признание» пройдет уже в десятый раз. Как и все десять лет, выдвигать и выдвигаться на награду может кто угодно, главное, чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. Заявки принимаются до 12:00 5 декабря по электронной почте premiya@informpskov.ru. К письму желательно приложить фотографию претендента на награду.

 

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