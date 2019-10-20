Авторы проекта «Скатерть-самобранка» поборются за «Народное признание - 2019»

14:21, 20 октября 2019, ПАИ

Марина Карпова и Лилия Волкова поборются за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Директор дновского АНО «Малая Родина» Диана Деева выдвинула их на соискание премии за реализацию авторского проекта «Скатерть-самобранка», проведение первого межмуниципального кулинарного фестиваля в деревне Искра Дновского района, а также издание первого сборника кулинарных рецептов «Скатерть-самобранка. Кулинарные традиции Псковщины».

В 2017 социальный проект «Скатерть-самобранка Марьиной Дубравы или гастрономическая составляющая турпродукта Псковщины» стал победителем регионального конкурса грантов для НКО. В период 2017-2018 проект был успешно реализован на территории Дновского района. В рамках проекта была подготовлена к печати и издана книга «Скатерть-самобранка. Кулинарные традиции Псковщины», где собраны рецепты старинных псковских блюд. В 2019 году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова она была переиздана.

В рамках проекта в августе 2018 года в деревне Искра Дновского района прошёл первый межмуниципальный открытый кулинарный фестиваль. Первоначально планировалось разовое мероприятие, но оно так понравилось гостям и местным жителям, что было принято решение его продолжить. И уже в августе 2019 года в деревне Искра Дновского района прошёл второй такой фестиваль, который собрал более 1000 участников.

Диана Деева считает, что кулинарный фестиваль «Скатерть-самобранка» является оригинальным и значимым для всей Псковской области проектом. Он объединяет ремесленников, кулинаров, самодеятельных артистов. «В настоящее время кулинарный фестиваль «Скатерть-самобранка» имеет все основания называться достойным мероприятием в календаре событийного туризма Псковщины. Он способен благоприятным образом повлиять на развитие сельского и в целом внутреннего туризма в регионе», - говорится в заявке.

В 2019 году «Народное признание» будет вручаться уже в десятый раз. Победителей выберут в 12 номинациях: «Рекорд», «Событие», «Сервис», «Призвание», «Открытие», «Наша марка», «Лидер», «Поступок», «Команда-2018», «Защита», «Талант» и «Инициатива». Подробнее о номинациях можно узнать здесь>>>

Претендовать и номинировать на награду может любой человек или организация при условии, что соискатель имеет непосредственное отношение к Псковской области. Бланк заявки размещён здесь>>>. Заявки принимаются до 12:00 5 декабря по электронной почте premiya@informpskov.ru. К письму желательно приложить снимок претендента на награду.