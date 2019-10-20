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Общество

Прокуратура требует отменить запрет на окрашивание волос в великолукских школах

Прокуратура города Великие Луки требует отменить запрет на окрашивание волос обучающихся, установленный в четырех школах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что в некоторых образовательных учреждениях города в положениях о школьной форме и внешнем виде учащихся установлен запрет на окрашивание волос обучающимися и ношение отдельных видов причесок. При этом закон «Об образовании в Российской Федерации» не предусматривает право школ на регулирование цвета волос обучающихся.

В этой связи прокуратура принесла в адрес директоров школ протесты с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

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