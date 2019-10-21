Названы победители второго этапа первенства Псковской области по мотокроссу

14:54, 21 октября 2019, ПАИ

Определились победители II этапа чемпионата и первенства по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области, посвященный 75-летию образования Псковской области. Соревнования проходили 20 октября на трассе в Ваулиных Горах под Псковом, сообщили Псковскому агентству информации в федерации мотоциклетного спорта Псковской области.

Всего в турнире поучаствовали более 100 мотоциклистов из Пскова, Великих Лук, Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Эстонии и Белоруссии. Псков представляли 49 спортсменов. Поддержать мотогонщиков в Ваулины Горы приехали представители местного отделения клуба «Ночные волки» и псковские юнармейцы.

В классе 65 кубических сантиметров «золото» завоевал Никита Бортошевич (Ошмяны, Белоруссия), «серебро» - Иван Клюшкин (Санкт-Петербург), а «бронзу – 9-летний Семен Белобоков, который представлял команду «ДОСААФ» Псков.

Глеб Антонов (Боровичи, Новгородская область) занял первое место в классе 85 кубических сантиметров, второе – у Никиты Кошелева из Выборга, третье – у Данилы Михайлова, четвертое – у псковича Степана Михайлова.

В классе 125 кубических сантиметров на первом месте оказался Юрий Виноградов из Нарвы, на втором – Виктор Ходырев (Санкт-Петербург), на третьем и четвертом месте – псковичи Михаил Соколов и Павел Медведев соответственно.

В категории «Ветераны» «золото» завоевал петербуржец Максим Бубликов, «серебро» - представитель псковского «ДОСААФ» Игорь Иванов, «бронзу» - Александр Андреев (Санкт-Петербург). Победителем в категории «Open» (профессионалы) стал кандидат в мастера спорта, воспитанник псковского «ДОСААФ» Илья Иванов. Второе место занял петербуржец Павел Мангушев, третье – Артур Мельник.

Председатель федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев от имени всей федерации выразил благодарность администрации Псковской области, региональному комитету по спорту, региональному отделению «ДОСААФ» и 76-й десантно-штурмовой дивизии за содействие в организации соревнований. Также он поблагодарил главу администрации Пскова Александра Братчикова, псковскую администрацию и местное отделение мотоклуба «Ночные волки».

Длина трассы «Ваулины горы» составляет 1 тысячу 750 метров, ширина в самом узком месте - 8 метров, покрытие - песок.